De populistische Vijfsterrenbeweging heeft vijftien van haar Senaatsleden uit de partij gezet nadat die zich tijdens een vertrouwensstemming hadden uitgesproken tegen de nieuwe Italiaanse regering onder leiding van Mario Draghi.

Dat heeft Vito Crimi, de interim-chef van de partij, donderdag meegedeeld op Facebook. De nieuwe Italiaanse premier kreeg woensdagavond, zoals verwacht, tijdens een vertrouwensstemming in de Senaat een ruime meerderheid achter zich. Slechts veertig van de 304 leden stemden tegen, onder wie dus vijftien leden van de Vijfsterrenbeweging, die zich eerder in een intern referendum had uitgesproken voor de nieuwe regering. Daarop heeft Crimi de fractieleider gevraagd om de vijftien, overeenkomstig de partijstatuten, uit de partij te zetten.

De populistische Vijfsterrenbeweging is de grootste fractie in het Italiaans parlement, nadat ze bij de stembusslag in 2018 meer dan 30 procent van de stemmen behaalde. In de nieuwe regering van nationale eenheid onder Draghi mag de partij vier ministers afvaardigen, onder wie Luigi Di Maio als minister van Buitenlandse Zaken.

Donderdagavond volgt een tweede vertrouwensstemming in het Huis van Afgevaardigden, de grootste kamer in het Italiaanse parlement. Het staat zo goed als vast dat de voormalige ECB-topman ook daar groen licht zal krijgen.

Draghi slaagde er zaterdag in een nieuwe regering op de been te brengen. Zijn regeringsploeg bevat zowel technocraten als politici uit verschillende politieke partijen. De regering heeft als doel het land te verenigen in de strijd tegen het coronavirus en de daaruit resulterende economische crisis.

