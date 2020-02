De Italiaanse Senaat heeft woensdag het licht op groen gezet voor een gerechtelijke vervolging van Matteo Salvini. De leider van de uiterst rechtse partij Lega wordt beschuldigd van vrijheidsberoving omdat hij een schip met migranten voor de kust van Sicilië blokkeerde toen hij minister van Binnenlandse Zaken was.

Voor de stemming zei Salvini tot de senatoren dat 'hij niet naar de rechtszaal zal gaan om zich te verdedigen, ik zal me met trots laten voorstaan op wat ik gedaan heb' als minister. Hij herhaalde dat het zijn 'plicht' was de landsgrenzen te verdedigen toen hij minister van Binnenlandse Zaken was. 'Mijn twee kinderen mogen weten dat hun papa vaak ver weg was van huis om de grenzen en de veiligheid van het land te verdedigen, niet om mensen vast te houden.'

'De tegenstanders moeten in de stembussen verslagen worden, niet in de rechtbanken', aldus nog de Lega-leider, wiens partij ongeveer 30 procent haalt in de peilingen.

Een rechtbank in Catania, op Sicilië, beschuldigt Matteo Salvini van 'machtsmisbruik en vrijheidsberoving' omdat hij in de zomer van 2019 gedurende verscheidene dagen 116 migranten aan boord van de Gregoretti, een schip van de kustwacht, blokkeerde. Als het tot een proces komt, riskeert hij tot vijftien jaar cel.

