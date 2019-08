Volgens vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft de Italiaanse regering geen meerderheid meer. Hij eist een vertrouwensstemming en snelle vervroegde verkiezingen.

'Laten we meteen naar het parlement gaan om er akte van te nemen dat er geen meerderheid meer is (...) en laten we snel het woord aan de kiezers geven', zegt Matteo Salvini in een communiqué na een serie ontmoetingen tussen de hoogste politieke leiders.

'Het heeft geen nut verder te gaan met "neen" en ruzies zoals in de laatste weken, de Italianen hebben nood aan zekerheid en een werkzame regering.'

Regeringscrisis

Eerder had Salvini's partij, de extreemrechtse Lega, nieuwe verkiezingen reeds 'het enige alternatief' genoemd. Aanleiding is een ruzie met Lega's populistische coalitiepartner Vijfsterrenbeweging (MS5), die een regeringscrisis uitlokte door te proberen een door de Europese Unie gesteund spoorwegproject tegen te houden.

'Italië heeft zekerheid, moed en gezamenlijke beslissingen nodig', aldus de Lega in een mededeling. Een regeringsherschikking kan geen oplossing bieden, klinkt het, omwille van het dagelijkse gekissebis binnen de coalitie.

'Elke dag die voorbijgaat is een verloren dag. Voor ons is het enige alternatief voor deze regering om Italianen hun zegje te laten doen bij een nieuwe verkiezing', aldus Lega.

Goedgekeurd

De Italiaanse Senaat keurde woensdag twee moties goed ten gunste van de bouw van de hogesnelheidslijn tussen Lyon en Turijn. De motie van de Vijfsterrenbeweging tegen het project werd verworpen.

Volgens een peiling zijn zeven op de tien Italianen voorstander van het project, dat goederenvervoer per vrachtwagen wil beperken ten voordele van het spoor.

'Beach tour'

Het Italiaanse parlement gaat aan het einde van deze week officieel in zomerpauze. Salvini zelf vertrok woensdag al op een rondreis naar het zuiden van het land. Daar wil hij op de stranden spreken met de plaatselijke bevolking in de hoop potentiële kiezers te overtuigen.

De rondreis werd door de media al snel omgedoopt tot 'Salvini's beach tour', al bestrijdt hij dat zelf. 'Het zijn publieke meetings waar de burgers van die streken zelf om vragen,' zei hij tijdens een radiointerview. 'Spijtig genoeg ga ik geen beachvolleybal spelen'.

De Lega-leider doet de komende dagen onder meer Puglia, Calabria en Sicilië aan.