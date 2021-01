De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdag na het uiteenvallen van zijn coalitie president Sergio Mattarella zijn ontslag aangeboden. Het staatshoofd heeft Conte gevraagd de lopende zaken te beheren, zo heeft het Italiaanse presidentschap bekendgemaakt.

Mattarella heeft dinsdagmorgen Conte ontvangen. Die laatste "heeft het ontslag van zijn regering aangeboden", zo klonk het. De president "zal zijn tijd nemen om een beslissing te nemen en heeft de regering gevraagd aan te blijven om de lopende zaken te behartigen."

Conte had maandag reeds beslist zijn ontslag in te dienen. Mattarella kan hem nog steeds met de vorming van een nieuwe regering belasten. De laatst overgebleven coalitiepartners van de 56-jarige partijloze jurist Conte willen trouwens nog steeds verder met hem regeren. Conte is sinds juni 2018 aan de macht. Eerst was dat met de extreemrechtse Lega van Matteo Salvini en de rechtspopulisten van de Vijfsterrenbeweging. In september 2019 viel die coalitie uiteen. Daarna ontstond een coalitie van de Vijfsterrenbeweging, sociaal-democraten, en de kleinere partijen Viva alsmede Liberi e Ugulai.

Op 13 januari stapte de Viva van ex-premier Matteo Renzi, in verband met de aanwending van Europese hulp, uit de coalitie en ontstond een regeringscrisis. De bewindsploeg overleefde niettemin een vertrouwensstemming in beide kamers van het parlement, maar raakte verzwakt. Conte diende telkens nieuwe meerderheden te zoeken.

Tekent zich geen meerderheid voor een nieuwe coalitie af, dan kan een zakenregering op de proppen komen om Italië doorheen de prangendste problemen te loodsen.

De hypothese van nieuwe verkiezingen vormt een groot risico voor Conte en zijn ploeg. Volgens de opiniepeilingen zou de overwinning het blok van Silvio Berlusconi (Forza Italia), de Lega en de partij Fratelli d'Italia te beurt vallen.

