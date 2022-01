De Italiaanse regeringspartijen doen een beroep op de zittende president Sergio Mattarella om een tweede termijn als staatshoofd te aanvaarden. Dat heeft Roberto Speranza van de linkse Articolo Uno-partij zaterdag bevestigd na een vergadering met de leiders van de coalitiepartijen.

Het Italiaanse parlement en de regionale vertegenwoordigers zijn diep verdeeld over wie de 80-jarige Mattarella moet opvolgen. Bij de diverse stemrondes afgelopen week kreeg geen enkele van de kandidaten een meerderheid van de stemmen. Premier Mario Draghi kreeg zelf te weinig steun voor zijn kandidatuur, omdat zijn regering het land juist in rustiger vaarwater heeft gekregen en men hem niet kwijt wil als premier. Hij heeft zaterdag met Mattarella gesproken over de situatie.

Draghi heeft volgens een bron namens de regering Mattarella verzocht aan te blijven 'voor het welzijn en de stabiliteit van het land'. Het is nog onduidelijk hoe de zittende president op het verzoek zal reageren. Hij heeft eerder te kennen gegeven geen tweede termijn van zeven jaar te willen vervullen. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera zou Mattarella een herbenoeming alleen op zijn eigen voorwaarden willen accepteren.

Ook Forza Italia-leider Silvio Berlusconi zou contact opgenomen hebben met Mattarella en hem verzekerd hebben van zijn steun. Matteo Salvini, leider van de rechtse Lega-partij, zegt dat de 'Italianen niet nog een dag van verwarring verdienen'. 'Laten we president Mattarella herbenoemen... en Draghi. En laten we vanmiddag meteen weer aan het werk gaan. De problemen van de Italianen wachten niet', aldus Salvini.

