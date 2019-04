Italiaanse Lega en Duitse AfD leggen basis voor nieuwe eurosceptische fractie

De Italiaanse regeringspartij Lega en de Duitse oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) willen na de verkiezingen van eind mei een nieuwe fractie van eurosceptische partijen vormen in het Europees Parlement.

'Het nieuws vandaag is dat we onze familie uitbreiden en een nieuwe Europese droom zullen proberen te realiseren. Voor veel burgers betekent Europa vandaag niet langer een droom, maar wel een nachtmerrie', zei Lega-partijleider en Italiaans vicepremier Matteo Salvini maandag op een persconferentie in Milaan.

De nieuwe fractie zal Europese Alliantie van Volken en Naties heten (EAPN, naar de Engelse naam). Op de voorstelling in de thuisstad van Salvini konden hij en AfD-voorzitter Jörg Meuthen enkel de Deense Volkspartij en de Finse Partij noemen als bevestigde fractieleden. Het Franse Rassemblement National (het vroegere FN) en de Oostenrijkse regeringspartij FPÖ zouden hun medewerking ook al toegezegd hebben, maar waren niet in Milaan aanwezig

. De rechtse, eurosceptische en eurokritische partijen zijn in het huidige parlement verdeeld over drie fracties: Europa van Naties en Vrijheid, met onder andere Lega, Rassemblement National en Vlaams Belang; Europa van Vrijheid en Directe Democratie, met AfD en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging; en de Europese Conservatieven en Hervormers, waar onder meer de N-VA in zetelt. Het Fidesz van de Hongaarse premier Viktor Orbàn en de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) doen al zeker niet mee.

Europarlementslid Gerolf Annemans benadrukte dat Vlaams Belang ook deel uitmaakt van het project. 'Salvini heeft maandag een oproep gelanceerd naar de eurokritische partijen om de krachten te bundelen. Hij werd daarbij geflankeerd door nieuwe partners uit twee andere fracties. Maar zijn oude partners, waaronder wij, stappen mee in het verhaal', verzekerde Annemans.

'Het is onze bedoeling om de grootste, belangrijkste en numeriek meest sterke fractie te vormen en de groep met de meest frisse ideeën, die in alle, of bijna alle lidstaten vertegenwoordigd is', zei Salvini. Dat lijkt wel zeer ambitieus te zijn, want zelfs een Lega-minister gaf in de krant La Stampa toe dat er vanuit gegaan wordt dat de eurosceptici na de verkiezingen '120 tot 140' zetels kunnen inpalmen in het Europees Parlement.

Om een fractie te kunnen vormen, moeten minstens 25 parlementsleden uit zeven of meer lidstaten de handen in elkaar slaan. Volgens de meest recente peilingen zouden de Europese Volkspartij (EVP) en de sociaaldemocraten (S&D) ook in het volgende parlement de grootste fracties blijven, met respectievelijk 188 en 142 zetels, maar zouden ze tientallen zetels moeten inleveren in vergelijking met de huidige samenstelling van het parlement. Op die manier zouden EVP en S&D samen geen meerderheid meer halen, waardoor er naargelang de dossiers alternerende coalities kunnen worden gevormd.