Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de mesaanval in Londen van zondag, waarbij drie mensen gewond geraakten.

Via zijn propagandakanaal Amaq liet de terreurgroep weten dat aanvaller Sudesh Amman een IS-strijder was. Hij gaf daarmee gehoor aan de oproep van IS om de burgers van de landen die lid zijn van de internationale coalitie tegen IS te treffen.

Volgens de Metropolitan Police raakten drie mensen gewond bij de aanval in de zuidelijke Londense wijk Streatham.

De politie- en hulpdiensten deelden zondag mee dat de politie binnen enkele minuten ingreep in Streatham. De eerste noodoproep liep volgens de mededeling om 13.58 uur plaatselijke tijd binnen. Rond 14.00 uur werd de aanvaller door politieagenten neergeschoten.

Het incident had plaats in een winkelstraat en is het zoveelste met een terroristische inslag de jongste jaren. 'Terroristen proberen verdeeldheid te zaaien en onze levenswijze te ruïneren', reageerde de Londense burgemeester Sadiq Khan. "Hier in Londen zullen we nooit laten gebeuren dat ze succes hebben.'

Volgens de BBC was de dader net vrijgelaten uit de gevangenis na de helft van een straf van drie jaar te hebben uitgezeten. De messentrekker was veroordeeld wegens terroristische activiteiten zoals het bezit en verspreiden van extremistisch materiaal.

Sky News maakte eerder op de avond bekend dat de Britse politie hem wel in de gaten hield. 'Ik heb begrepen dat die persoon onder actieve politiebewaking stond ten tijde van het incident', aldus Sky's veiligheidsspecialist via Twitter. Dat verklaarde hoe het mogelijk was dat agenten in burger zo snel na het eerste signaal van een aanvaller met een groot mes ter plekke waren en met getrokken pistool ingrepen.

In Londen deden zich de jongste jaren verscheidene terreuraanvallen voor. In november 2019 werden twee mensen bij London Bridge doodgestoken voordat de aanvaller door de politie werd doodgeschoten. De aanval werd eveneens door de extremistische groep IS (Islamitische Staat) opgeëist.

