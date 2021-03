Inwoners van twee Duitse deelstaten trekken naar de stembus

In de Duitse deelstaten Baden-Württemberg, in het zuidwesten, en Rijnland-Palts, in het westen, zijn om 8 uur de stembureaus geopend voor de verkiezingen.

Malu Dreyer © belga

Volgens de laatste peilingen liggen de christendemocraten van Merkel in Baden-Württemberg ver achter op de Groenen, de grootste regeringspartij in de deelstaat. In Rijnland-Palts hebben de sociaaldemocraten van de SPD dan weer onlangs terrein gewonnen. Het lijkt erop dat deelstaatpremier Malu Dreyer, van de SPD, terugkeert aan het hoofd van een coalitie van drie partijen, zonder de CDU. Tot enkele jaren terug golden deze twee staten als CDU-bolwerken, maar de kans is reëel dat Merkels partij bij beide verkiezingen als tweede eindigt. Rond 18 uur, bij het sluiten van de stembureaus, wordt een eerste prognose verwacht. De voorlopige officiële resultaten worden tegen middernacht verwacht. Dit jaar staan er totaal zes deelstaatverkiezingen gepland in Duitsland. In het najaar volgen de verkiezingen voor de Bundestag. Lees de uitgebreide voorbeschouwing: Schandaalsfeer dreigt Duitse christendemocraten zuur op te breken