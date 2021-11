Een door de Franse autoriteiten in Le Havre vorige week vastgezette Britse vissersboot is weer vrijgegeven.

Een door de Franse autoriteiten in Le Havre vorige week vastgezette Britse vissersboot is weer vrijgegeven, zo heeft het Britse persbureau PA woensdagavond gemeld. De inbeslagname hield verband met het visserijconflict van Parijs met Londen. De Schotse Cornelis Gert Jan heeft de haven van Le Havre even na 18.00 uur verlaten, stelde een journalist van het Franse persbureau vast. Tevoren had een hof van beroep in Rouen beslist dat het schip meteen mocht vertrekken, zonder borg te betalen. De Franse staat had gevraagd het schip aan de ketting te houden in afwachting van de betaling van een borg van 150.000 euro.