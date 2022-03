In beeld: Fransen op straat om klimaat hoger op agenda van presidentsverkiezingen te krijgen

In Frankrijk trekken mensen zaterdag de straat op om de presidentskandidaten te wijzen op het klimaatalarm. De organisatoren vinden dat klimaat amper een thema is in de campagne, en dat een maand voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Er zijn over heel Frankrijk bijna 150 optochten aangekondigd. Deze foto's zijn van de mars in Parijs, met onder anderen de presidentskandidaten Jean-Luc Melenchon, Anne Hidalgo en Yannick Jadot.

'Look up', een referentie naar de film 'Don't Look Up' met Leonardo Di Caprio.