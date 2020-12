De Ierse politie heeft woensdag aangekondigd dat ze meer zal patrouilleren langs de grens met de Britse provincie Noord-Ierland en er mobiele controleposten zal installeren, na het einde van de overgangsperiode van de brexit.

Politiecommissaris Liam Geraghty zei dat vanaf vrijdag een 'verhoogd' aantal politieagenten wordt opgesteld langs de 500 kilometer lange grens tussen Ierland, een lidstaat van de Europese Unie, en de Britse provincie. 'Meer zichtbaarheid, meer patrouilles en rondtrekkende controlepunten', preciseerde Geraghty voor journalisten in de haven van Dublin. Hij voegde eraan toe dat er ook 'bijkomende controles' komen 'op voertuigen die de grens oversteken'.

Het Verenigd Koninkrijk stapt donderdag om middernacht uit de Europese eenheidsmarkt, de douane-unie en het Erasmusprogramma voor uitwisseling van studenten. De politie 'is zich er terdege van bewust dat criminele groepen profijt zullen proberen te halen uit elke verandering', zei commissaris Geraght.

De politie zal 'niet aan de grens geposteerd zijn, zal er geen permanente controlepost bemannen', voegde hij eraan toe. Een fysieke grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland is verboden krachtens het Goede Vrijdagakkoord dat eind 1998 een einde maakte aan drie decennia van bloedige onlusten tussen de Britsgezinde protestanten en de Iersgezinde katholieken.

Politiecommissaris Liam Geraghty zei dat vanaf vrijdag een 'verhoogd' aantal politieagenten wordt opgesteld langs de 500 kilometer lange grens tussen Ierland, een lidstaat van de Europese Unie, en de Britse provincie. 'Meer zichtbaarheid, meer patrouilles en rondtrekkende controlepunten', preciseerde Geraghty voor journalisten in de haven van Dublin. Hij voegde eraan toe dat er ook 'bijkomende controles' komen 'op voertuigen die de grens oversteken'. Het Verenigd Koninkrijk stapt donderdag om middernacht uit de Europese eenheidsmarkt, de douane-unie en het Erasmusprogramma voor uitwisseling van studenten. De politie 'is zich er terdege van bewust dat criminele groepen profijt zullen proberen te halen uit elke verandering', zei commissaris Geraght. De politie zal 'niet aan de grens geposteerd zijn, zal er geen permanente controlepost bemannen', voegde hij eraan toe. Een fysieke grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland is verboden krachtens het Goede Vrijdagakkoord dat eind 1998 een einde maakte aan drie decennia van bloedige onlusten tussen de Britsgezinde protestanten en de Iersgezinde katholieken.