Huiszoekingen in kantoren Oostenrijkse kanselier en regeringspartij ÖVP

De gerechtelijke diensten in Oostenrijk hebben woensdag huiszoekingen uitgevoerd in de kanselarij en in het hoofdkwartier van regeringspartij ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij). Dat heeft een woordvoerster van de partij bevestigd.

. © Getty Images