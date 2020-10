De politie heeft het huis en het kantoor van de Franse minister van Gezondheid Olivier Véran doorzocht. Het zou gaan om huiszoekingen in het kader van het onderzoek naar de Franse corona-aanpak.

De politie heeft donderdag het huis en het kantoor van de Franse minister van Gezondheid Olivier Véran doorzocht. Volgens de Franse televisiezender BFMTV gaat het om huiszoekingen in het kader van het onderzoek naar de Franse corona-aanpak.

Ook de huizen van Jérôme Salomon, directeur van de Franse gezondheidsdienst, en de voormalige minister van Gezondheid Agnes Buzyn worden doorzocht door agenten. Eerder opende justitie al een onderzoek naar de rol van voormalig premier Edouard Philippe. Zijn woordvoerster zei donderdag dat de huiszoeking 'zeer hoffelijk is verlopen, met de volledige medewerking van de burgemeester'. Momenteel is Philippe burgemeester van de noordelijke havenstad Le Havre.

Het onderzoek naar het handelen van de politici werd gestart na klachten van burgers en medische verenigingen die vinden dat er door te laat ingrijpen Franse levens in gevaar zijn gebracht. De zaak wordt behandeld door het Cour de Justice de la République, de enige instelling in Frankrijk die bevoegd is om zaken van ministerieel wangedrag te berechten.

