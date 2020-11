Er moet dringend een onafhankelijk onderzoek komen naar de mogelijke betrokkenheid van Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap, bij pushbackoperaties aan de grens tussen Griekenland en Turkije. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

'Dat Frontex misschien medeplichtig is aan misbruiken aan de Griekse grenzen is buitengewoon ernstig', zegt Eva Cossé, West-Europa-onderzoeker bij Human Rights Watch. 'De Europese Commissie moet snel een onderzoek instellen naar de betrokkenheid van Frontex bij misbruiken - of acties om ze te negeren of verdoezelen - tegen mensen die bescherming zoeken tegen conflicten en vervolging.'

Der Spiegel en Bellingcat

Op 23 oktober publiceerden diverse nieuwsorganisaties, onder meer het Duitse Der Spiegel en het netwerk voor burgerjournalistiek Bellingcat, een onderzoek dat gedetailleerd beschreef hoe Frontex betrokken zou zijn bij pushbackoperaties aan de Grieks-Turkse grens, in de Egeïsche Zee.

Door de operaties konden asielzoekers en migranten de EU niet bereiken of werden ze uit EU-wateren verdreven. Dergelijke pushbacks zijn in strijd met het internationaal recht, zegt Human Rights Watch.

Het Frontex-bestuur houdt dinsdag 10 november een buitengewone vergadering over de kwestie, op vraag van de EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson.

In juni uitte ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) al grote bezorgdheid over de 'aanhoudende berichten over pushbacks en collectieve uitzetting van migranten, in sommige gevallen gewelddadig, aan de grens tussen Griekenland en Turkije'. Twee maanden later luidde ook de het VN-vluchtelingenagentschap de alarmbel.

