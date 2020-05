Hongarije gaat de twee migrantenkampen in de transitzones aan de grens sluiten. Dat heeft minister Gergely Gulyas donderdag meegedeeld. Het land wordt tot die stap gedwongen nadat het Europese Hof van Justitie had geoordeeld dat de opvang in strijd was met de Europese wetgeving.

'De transitzone was een oplossing die de grenzen van Hongarije beschermde, maar de ongelukkige beslissing van het Europese Hof verplicht Hongarije om de zones af te schaffen', zo legde Gulyas uit op een persconferentie. De 280 aanwezige migranten worden overgebracht naar andere opvangcentra in het land. In de kampen in de transitzones van Roszke en Tompa werden migranten vastgehouden in containers, omgeven door hoge hekken en prikkeldraad. Ze konden het kamp niet vrijwillig of legaal verlaten.

Vorige week oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het gaat om een vorm van onrechtmatige detentie als er niet geval per geval wordt onderzocht of die detentie wel nodig en proportioneel is. De rechtspopulistische regering van premier Viktor Orban ligt al jaren in de clinch met de Europese instellingen en andere lidstaten over haar migratiebeleid. Ook nu hield Boedapest staande dat de transitkampen het Europese recht niet schenden, maar de regering schikt zich nu toch naar het oordeel van het Hof in Luxemburg, dat het laatste woord heeft over de interpretatie van Europese wetgeving.

