De Hongaarse premier Viktor Orban heeft donderdag bij zijn aankomst op een Europese top in Brussel de internationale kritiek op de nieuwe Hongaarse wetgeving over homoseksualiteit en genderidentiteit afgewezen.

Orban ontkende dat de wet discriminerend is. 'Ik verdedig de rechten van homoseksuele mannen', betoogde de conservatieve premier. 'Deze wet gaat erover dat enkel de ouders mogen beslissen over de manier waarop ze hun kinderen seksueel willen opvoeden.' Zij die kritiek hebben, moeten 'eerst de wet lezen en dan pas reageren', zo vervolgde Orban. De Hongaar leek alvast niet van plan om de wet aan te passen na de stortvloed van internationale kritiek.

De wet is 'gepubliceerd en van kracht', klonk het. Orban kreeg bij zijn aankomst in Brussel meteen vragen voor de voeten geworpen over de veelbesproken wetgeving die een verbod instelt op het afbeelden van homoseksualiteit en geslachtsverandering voor personen jonger dan 18 jaar. De Hongaarse wetgeving staat formeel niet op de agenda van de Europese top, maar verscheidene regeringsleiders zullen het thema ter sprake willen brengen.

De Croo

Enkele uren voor in Brussel een Europese top van start gaat, roepen premier Alexander De Croo en vijftien andere leiders op om te blijven vechten tegen de discriminatie van de LGBTI-gemeenschap. Hun brief komt er op het ogenblik dat die gemeenschap in Hongarije onder grote druk staat wegens de goedkeuring van een veelbesproken wet die de 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt.

'We moeten blijven vechten tegen de discriminatie van de LGBTI-gemeenschap en we herbevestigen onze verdediging van hun fundamentele rechten', luidt het in de brief, die gericht is aan Europese Raadsvoorzitter Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Portugese premier Antonio Costa, wiens land momenteel de Raad voorzit. 'Respect en tolerantie staan in het hart van het Europese project. We willen deze inspanning verderzetten en garanderen dat de toekomstige Europese generaties opgroeien in een sfeer van gelijkheid en respect', luidt het. Hongarije wordt in de brief niet bij naam genoemd en ook al staat de gewraakte wet niet formeel op de agenda van de top, zal hij donderdagavond door verschillende leiders ter sprake gebracht worden.

Verschillende lidstaten vroegen de Commissie al juridische stappen te ondernemen, waarna voorzitter von der Leyen aankondigde Boedapest haar juridische bezwaren over te zullen maken nog voor de wet van kracht wordt. In een felle uithaal noemde von der Leyen de wet woensdag 'een schande'. De leiders die nu in hun pen gekropen zijn, doen dat ook naar aanleiding van de International Lesbian Gay Bisexual and Transgender Pride Day op 28 juni. 'Het wordt een dag waarop we herinneren dat we diverse en tolerante samenlevingen zijn, gehecht aan de vrije persoonlijke ontwikkeling van al onze burgers, inclusief hun seksuele geaardheid en genderidentiteit', schrijven ze.

Haat, intolerantie en discriminatie hebben geen plek in onze Unie.



Daarom staan wij vandaag en elke dag voor diversiteit en gelijke rechten voor de LGBTI-gemeenschap, zodat onze toekomstige generaties kunnen opgroeien in een Europa van gelijkheid en respect. pic.twitter.com/UW30V9w1Gf — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 24, 2021

De brief werd ondertekend door Alexander De Croo, Mette Frederiksen (premier van Denemarken), Angela Merkel (Duits bondskanselier), Kaja Kallas (premier van Estland), Micheal Martin (premier van Ierland), Kyriakos Mitsotakis (premier van Griekenland), Pedro Sanchez (premier van Spanje), Emmanuel Macron (Frans president), Mario Draghi (premier van Italië), Nikos Anastasiades (president van Cyprus), Krisjanis Karins (premier van Letland), Xavier Bettel (premier van Luxemburg), Robert Abela (premier van Malta), Mark Rutte (premier van Nederland), Sanna Marin (premier van Finland) en Stefan Löfven (premier van Zweden).

De Portugese premier Costa, die zich deze week al op zijn neutraliteit als tijdelijk EU-voorzitter beriep, en de leiders van Hongarije, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Litouwen ondertekenden de brief niet. Dat laatste land sloot zich donderdag wel aan bij Benelux-verklaring waarin de Commissie tot actie aangemaand werd. Oostenrijk zou de brief later op de dag nog ondertekenen.

