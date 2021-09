De Hongaarse oppositie heeft zich verenigd tegen uittredend premier Viktor Orban. Zaterdag zijn de voorverkiezingen gestart waarbij de Hongaren één oppositiekandidaat kunnen aanduiden, die het dan in april volgend jaar zal opnemen tegen premier Orban.

Die is al bijna twaalf jaar aan de macht in Hongarije en erg controversieel in Europa.

De stemming moest zaterdag wel worden stilgelegd, na een panne die volgens de organisatoren te wijten was aan een cyberaanval. Maar de voorverkiezingen duren nog een hele week. Er kan online worden gestemd, of op een aantal publieke plaatsen en winkelcentra in het land.

De oppositie bestaat uit zes partijen, zowel uit linkse als rechts-nationalistische hoek. Ze hebben beslist om samen op te komen, na gunstige peilingen waarbij ze samen even groot zijn als premier Orbans partij Fidesz. 'Het één-tegen-Orbangevoel overtreft de ideologische verschillen', meent politiek analist Daniel Mikecz.

De groene burgemeester van Boedapest Gergely Karacsony (46 jaar), de Jobbik-leider Peter Jakab (41 jaar) en het Europees socialistisch parlementslid Klara Dobrev (49 jaar) zijn de favorieten.

Stemmen kan tot 26 september. Als er geen winnaar uit de bus komt, wordt er van 4 tot 10 oktober een tweede ronde georganiseerd.

