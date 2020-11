Meer dan 1.600 Afrikaanse migranten zijn dit weekeinde op de Canarische Eilanden aangekomen. Volgens de hulpdiensten is zo een aantal al ruim tien jaar niet gezien op de Spaanse eilandengroep.

Alleen al zaterdag kwamen ruim duizend migranten aan op de eilanden Gran Canaria, Tenerife en El Hierro. Ze zaten op ongeveer twintig nauwelijks zeewaardige bootjes, zei een woordvoerster van de Canarische hulpdiensten. Op El Hierro was een migrant levenloos aangetroffen, voegde ze eraan toe. Zondagmorgen kwamen meer boten aan met ongeveer zeshonderd opvarenden.

De eilandengroep ligt ongeveer 100 kilometer voor de kust van het noordwesten van Afrika. De route van Afrika naar de Canarische Eilanden wint sinds enkele jaren weer aan populariteit. Een eerdere piek was het jaar 2006, toen ruim 30.000 migranten de Spaanse eilandengroep bereikten. Sinds januari van dit jaar hebben meer dan 11.000 illegale migranten hun weg naar de Canarische Eilanden gevonden, zo blijkt uit gegevens van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, meer dan zeven keer zoveel als in dezelfde periode in 2019. Vrijdag riep EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson op tot het vaker repatriëren van migranten die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus.

