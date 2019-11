Hevige sneeuwval sinds donderdag heeft ertoe geleid dat 300.000 gezinnen zonder elektriciteit zitten vrijdagvoormiddag in Frankrijk. De hinder is er vooral in de departementen Drôme, Ardèche, Isère en Rhône, melden tv-zender BFMTV en een woordvoerder van Enedis, de beheerder van het elektriciteitsnet.

Volgens de woordvoerder van Enedis, Robin Devogelaere, is het nog moeilijk om te zeggen wanneer de elektriciteit hersteld zal zijn. 'Het is een uitzonderlijke situatie, want de problemen zijn zeer geconcentreerd in dezelfde zone. Daarom hebben we grote schade op onze elektriciteitslijnen. We hebben ontwortelde bomen, takken die verzwaard zijn door sneeuw, bevriezen en kortsluitingen veroorzaken, en het fenomeen van plakkende sneeuw die samenklontert op elektriciteitskabels.'

De sneeuwval liep op tot 15 centimeter op het vliegveld van Lyon Saint-Exupéry en in Saint-Etienne, en 30 centimeter in de Vercors, het plateau in de Isère en Drôme in het oosten van Frankrijk. Maar enkel in het departement Saône-et-Loire blijft er vrijdagvoormiddag een 'oranje' waakzaamheid gelden, voor sneeuw en ijzel, meldde Météo France.

In zes andere departementen in het zuidoosten is het waakzaamheidspeil verlaagd. Het dodelijke slachtoffer viel donderdagavond in de gemeente Roche, in de Isère, toen een boom op zijn voertuig viel.