Wat gevreesd werd, is gebeurd. In twee Oost-Duitse deelstaten boekte het extreemrechtse Alternative für Deutschland grote winst.

Op een moment dat Duitsland zich opmaakt om de dertigste verjaardag te vieren van de val van de Muur in Berlijn werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat het land toch nog niet echt is herenigd. Bij deelstaatverkiezingen in de Oost-Duitse Länder Saksen en Brandenburg heeft de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) haar stemmenaantal meer dan verdubbeld. Ze speelde tijdens de campagne vanzelfsprekend haar verzet tegen de migratiepolitiek van Angela Merkel uit, maar bijvoorbeeld ook de aangekondigde sluiting van bruinkoolmijnen. D...