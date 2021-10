CDU-politicus Hendrik Wüst is tot nieuwe minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in het westen van Duitsland gekozen. Bij de stemming in het deelstaatparlement in Düsseldorf kreeg de 46-jarige Wüst woensdag 103 stemmen achter zich, drie stemmen meer dan de coalitie christendemocraten en liberalen zetels heeft in het parlement.

De minister van Verkeer van de deelstaat volgt Armin Laschet (60) op, die naar het federale parlement in Berlijn verhuisd is. De CDU-voorzitter en kandidaat van CDU/CSU voor het bondskanselierschap had gezegd dat hij in geval van een nederlaag bij de parlementsverkiezingen in Berlijn zou blijven. De christendemocraten haalden bij de verkiezingen van 26 september voor het federale parlement het slechtste resultaat in de geschiedenis van de Duitse bondsrepubliek.

Laschet was sinds 2017 minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die met 18 miljoen inwoners de meeste inwoners van alle deelstaten heeft. Het is ook de belangrijkste economische regio, goed voor meer dan een vijfde van de Duitse economie.

Wüst heeft al duidelijk gemaakt dat hij zich niet als een overgangskandidaat ziet, maar bij de komende verkiezingen ook voor een nieuwe deelstaatregering onder zijn leiding gaat. In de deelstaat wordt op 15 mei 2022 een nieuw parlement gekozen. De SPD ligt in de peilingen op kop.

