De Duitse bondskanselier wakkert opnieuw de geruchten aan dat ze een Europese toppost ambieert.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is bezorgd om de toekomst van de Europese Unie en 'voelt zich verantwoordelijk om te waken over het lot van Europa'. Dat zegt ze donderdag in een interview met zes grote Europese kranten. De bondskanselier wakkert daarmee opnieuw de geruchten aan dat ze een Europese toppost ambieert, al ontkent ze dat zelf in alle toonaarden.

'Veel mensen zijn bezorgd om Europa, ik ben dat ook', zegt Merkel donderdag aan zes grote Europese kranten, waaronder de Duitse Süddeutsche Zeitung, de Franse Le Monde en La Stampa uit Italië. 'Dat maakt opnieuw een gevoel van verantwoordelijkheid in mij wakker om samen met anderen te waken over het lot van Europa.'

Merkel wakkert daarmee opnieuw de geruchten aan dat ze na haar termijn als bondskanselier wel eens de sprong zou kunnen maken naar Europa. Hier en daar wordt ze genoemd als mogelijke opvolger van Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk.

'Ik kan mij niet voorstellen dat Angela Merkel in de anonimiteit verdwijnt.' Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei eerder al dat hij het mogelijk acht dat Merkel naar Brussel verhuist. 'Ik kan mij niet voorstellen dat Angela Merkel in de anonimiteit verdwijnt.'

De bondskanselier zelf ontkent de geruchten met klem. 'Ik ben voor geen enkel politiek ambt, eender waar, ook niet in Europa, kandidaat', zei ze donderdag na een gesprek met de Nederlandse premier Mark Rutte in Berlijn.

Angela Merkel kondigde vorig najaar haar afscheid van de Duitse politiek aan. Ze stelt zich in 2021 niet meer opnieuw verkiesbaar.