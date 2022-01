Aan het huidige besmettingsritme kan binnen twee maanden meer dan de helft van de Europeanen besmet zijn met de omikronvariant. Daarvoor waarschuwt Hans Kluge, de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dinsdag in een persbriefing. Hij sprak daarbij van een 'vloedgolf' aan omikron.

De directeur wees erop dat de regio, die 53 landen telt en zich uitstrekt tot Centraal-Azië, in de eerste week van 2022 meer dan 7 miljoen nieuwe gevallen van covid-19 registreerde. Dat is een ruime verdubbeling van het vorige tweewekelijkse gemiddelde.

'Vijftig van de 53 landen in Europa en Centraal-Azië hebben nu gemelde gevallen van omikron', aldus Kluge. 'Het wordt snel het dominante virus in westelijk Europa en verspreidt zich nu ook in de Balkan.'

Volgens hem kan, aan het huidige ritme, in de komende zes tot acht weken meer dan 50 procent van de Europese bevolking besmet zijn met de omikronvariant. Dat blijkt uit voorspellingen van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Kluge stelde ook dat 'de ongeziene schaal van overdracht' leidt tot een toename van de ziekenhuisopnames. De mortaliteit blijft volgens hem stabiel.

Ventilatie

De directeur riep tijdens de briefing onder meer op om in te zetten op de mentale en fysieke gezondheid van het personeel in de gezondheidszorg. Zij dragen immers de grootste last en lopen het grootste risico op besmetting, zei hij.

Scholen moeten volgens hem de laatste plaatsen zijn die worden gesloten, en de eerste om te heropenen. 'Scholen open houden heeft grote voordelen voor het mentale, sociale en educatieve welzijn van kinderen', zei hij. Hij raadde aan om in te zetten op ventilatie, handhygiëne en het gebruik van de gepaste mondmaskers. Ook moeten volgens hem leraars en ander schoolpersoneel voorrang krijgen bij vaccinatie. Kwetsbare kinderen en kinderen die in aanraking komen met kwetsbare volwassenen, moeten ook een vaccinatie krijgen in landen waar dat mogelijk is.

De directeur van WHO Europa zei ook dat in sommige landen niet alle klassen open kunnen blijven, door een personeelstekort. Daarom moet volgens hem ook voorbereidingen worden getroffen voor online lessen, naast de fysieke aanwezigheid van kinderen.

