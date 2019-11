opinie

'Had prins Philip een midlife crisis omdat hij niet de eerste man op de maan was? Twijfelachtig'

Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier

Laat de vaat staan, zeg afspraken af en ga voor het grootste scherm zitten in je huis. The Crown, de succesvolste serie van Netflix, over het wel en wee in de familie van de Queen, keert zondag terug met tien nieuwe afleveringen. Lia van Bekhoven deed op een regenachtige dag de gordijnen dicht en gaf zich over aan een marathon binge kijken. Dat was geen straf.

Vergeet wat je in de eerste twee series gezien hebt. De jonge, doorgaans gelukkige, soms zelfs lachende en glamoureuze koningin Elizabeth van actrice Claire Foy (zij van de grote, blauwe ogen) is niet meer. Haar plaats is ingenomen door Oscarwinnaar Olivia Colman. Colmans ogen zijn bruin. Terwille van de continuïteit werden blauwe contactlenzen geprobeerd. Zij werkten niet. 'Alsof Colman acteerde vanachter een masker'. Blauw toevoegen in post productie 'voelde niet goed'. En dus bleven de ogen van Elizabeth bruin.

