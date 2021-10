Oud-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) is een van de vier Europese Parlementsleden die de meeste nevenactiviteiten hebben aangegeven. Dat meldt de ngo Transparency International EU.

Bovenop zijn wedde als Europarlementariër verdient Open VLD'er Guy Verhofstadt tussen de 162.000 en 312.000 euro per jaar. Dat blijkt uit data van Transparancy International EU, een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de Europese politiek in de gaten houdt.

De ngo baseert zich op de aangiften van de parlementsleden zelf. Niet-aangegeven extra's worden dus niet meegenomen in de oefening. De laatste aangifte van Verhofstadt dateert van 16 september.

Op basis van de jongste update prijkt Verhofstadt op de vierde plaats van de in totaal 705 Europese Parlementsleden. De derde plaats is voor de Deense Asger Christensen (240.000-252.000 euro), de tweede plaats voor de Fransman Sandro Goz (360.000-720.000 euro). De eerste plek is voor de Pool Radoslaw Sikorski, die tussen de 588.000 en 804.000 euro bijverdient.

Het gaat om schattingen, de parlementsleden hoeven immers niet altijd exacte bedragen op te geven.

Public speaker

Uit de aangifte van Verhofstadt blijkt dat het leeuwendeel afkomstig is van zijn zitje in de raad van bestuur van investeringsvennootschap Sofina. Het levert de gewezen premier 10.000 euro per maand op. De liberaal haalt ook inkomsten uit zijn functie als lid van de adviesraad van het beleggingsplatform Planet First Partners.

Daarnaast zijn er inkomsten als 'public speaker' voor Speaker Bureau JLA Londen, Speakers Associates en Assemblee Speakers. Via die bureaus is het mogelijk om Verhofstadt als spreker te boeken.

Het wedde van een Europarlementslid bedraagt 8.757,70 euro bruto per maand.

Ethisch schandaal

Volgens Transparancy International EU is de publicatie van de data meer dan nodig. 'Niet alle bijverdiensten zorgen voor een belangenconflict', zegt policy officer Raphael Kergueno aan Knack, 'maar bijverdiensten die grote proporties aannemen, baren zorgen. Dat geldt ook voor bijverdiensten die pas beginnen nadat het Europees Parlementslid aan zijn of haar termijn begint.'

De ngo berekende dat 27 procent van alle parlementsleden samen tussen 3,9 en 11,5 miljoen euro aan extra's hebben aangegeven. Minstens 39 leden verdienen meer dan 100.000 euro extra per jaar.

Bovendien zijn er heel wat vage beschrijvingen van wat de extra activiteiten precies inhouden. Kergueno: 'Dit is een nieuw ethisch schandaal in wording.'

Transparancy International EU pleit voor een onafhankelijk orgaan dat de risico's op belangenvermenging aanpakt.

Lees ook: Voortaan lobbyparagraaf in elk wetsvoorstel? Vivaldi zet stapjes richting meer transparantie

Bovenop zijn wedde als Europarlementariër verdient Open VLD'er Guy Verhofstadt tussen de 162.000 en 312.000 euro per jaar. Dat blijkt uit data van Transparancy International EU, een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de Europese politiek in de gaten houdt. De ngo baseert zich op de aangiften van de parlementsleden zelf. Niet-aangegeven extra's worden dus niet meegenomen in de oefening. De laatste aangifte van Verhofstadt dateert van 16 september. Op basis van de jongste update prijkt Verhofstadt op de vierde plaats van de in totaal 705 Europese Parlementsleden. De derde plaats is voor de Deense Asger Christensen (240.000-252.000 euro), de tweede plaats voor de Fransman Sandro Goz (360.000-720.000 euro). De eerste plek is voor de Pool Radoslaw Sikorski, die tussen de 588.000 en 804.000 euro bijverdient. Het gaat om schattingen, de parlementsleden hoeven immers niet altijd exacte bedragen op te geven.Uit de aangifte van Verhofstadt blijkt dat het leeuwendeel afkomstig is van zijn zitje in de raad van bestuur van investeringsvennootschap Sofina. Het levert de gewezen premier 10.000 euro per maand op. De liberaal haalt ook inkomsten uit zijn functie als lid van de adviesraad van het beleggingsplatform Planet First Partners.Daarnaast zijn er inkomsten als 'public speaker' voor Speaker Bureau JLA Londen, Speakers Associates en Assemblee Speakers. Via die bureaus is het mogelijk om Verhofstadt als spreker te boeken. Het wedde van een Europarlementslid bedraagt 8.757,70 euro bruto per maand.Volgens Transparancy International EU is de publicatie van de data meer dan nodig. 'Niet alle bijverdiensten zorgen voor een belangenconflict', zegt policy officer Raphael Kergueno aan Knack, 'maar bijverdiensten die grote proporties aannemen, baren zorgen. Dat geldt ook voor bijverdiensten die pas beginnen nadat het Europees Parlementslid aan zijn of haar termijn begint.'De ngo berekende dat 27 procent van alle parlementsleden samen tussen 3,9 en 11,5 miljoen euro aan extra's hebben aangegeven. Minstens 39 leden verdienen meer dan 100.000 euro extra per jaar. Bovendien zijn er heel wat vage beschrijvingen van wat de extra activiteiten precies inhouden. Kergueno: 'Dit is een nieuw ethisch schandaal in wording.' Transparancy International EU pleit voor een onafhankelijk orgaan dat de risico's op belangenvermenging aanpakt.