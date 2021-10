Bij een grootschalige razzia van woensdag voert de Duitse politie onderzoek naar 67 verdachten, voor onder meer illegale miljoenentransfers. Ze zouden leden van een internationaal netwerk zijn die de speurders als een criminele vereniging inschalen. Dat hebben de speurders in Düsseldorf bekendgemaakt.

Er waren meer dan 80 huiszoekingen in 25 steden en drie Duitse deelstaten. Tegen elf verdachten zijn aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. Het zwaartepunt van de operatie lag in Noordrijn-Westfalen. Ook een 39-jarige Syriër is opgepakt als vermoedelijke terrorist, een mogelijk lid van het islamistische Al-Nusra Front.

De verdachten zouden met illegale betalingsdiensten geld uit misdaden witgewassen hebben. Volgens een voorlopige schatting gaat het om ongeveer 140 miljoen euro.

Meer dan duizend agenten zijn ingezet bij de razzia's in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Bremen. Onder hen zijn ook speciale eenheden. Bewijzen en illegale vermogens zijn in beslag genomen.

Verdere details zal het openbaar ministerie in Düsseldorf in de namiddag bekendmaken.

