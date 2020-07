Bij de tweede ronde van de Poolse presidentsverkiezingen is er een grote opkomst. Op veel plaatsen werden mensen geconfronteerd met een lange wachtrij voor het stemlokaal. Volgens opiniepeilers zal het een spannende race worden tussen de zittende president Duda en zijn uitdager Trzaskowski.

Op zondagmiddag had 24,7 procent van de kiezers al hun stem uitgebracht, zo maakte de verkiezingscommissie in Warschau bekend. Dat was ruim zeven procentpunten meer dan op hetzelfde tijdstip voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 2015. Opiniepeilingen wijzen op een nek-aan-nekrace tussen de kandidaat van de nationale conservatieve regerende partij PiS Andrzej Duda en zijn uitdager Rafal Trzaskowski. De ongeveer 30 miljoen kiezers kunnen tot 21.00 uur stemmen. Direct nadat de stembureaus gesloten zijn worden prognoses verwacht op basis van exitpolls. Een president heeft een mandaat voor vijf jaar in Polen.

Hij is staatshoofd en hij vertegenwoordigt het land extern. De president heeft ook invloed op het buitenlands beleid, hij benoemt de premier evenals het kabinet en is de opperbevelhebber van de Poolse strijdkrachten in tijden van oorlog. Hij kan ook zijn vetorecht uitoefenen. De stemming was oorspronkelijk gepland voor mei, maar is door de corona-epidemie uitgesteld. Aan de stembureaus dragen mensen gezichtsmaskers en er wordt slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten in de stembureaus. Ontsmettingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij de ingang en de leden van de stembureaus droegen ze handschoenen en vizieren.

