De Griekse brandweer probeert woensdagmorgen nog altijd een grote natuurbrand ten noorden van Athene te bestrijden. De inwoners van de hoofdstad krijgen intussen de raad om binnen te blijven.

Door de zwarte rook en de slechts zachte wind, is het zicht in Athene woensdagmorgen beperkt tot een paar honderd meter. Er hangt ook een scherpe geur. De Civiele Bescherming roept de inwoners van de hoofdstad op om binnen te blijven en om alle ramen en deuren te sluiten. Er worden helikopters en vliegtuigen ingezet om het vuur in te dammen. 'We hopen het vuur vandaag onder controle te krijgen voordat de wind weer opsteekt', zo heeft een brandweerofficier woensdag aan de Griekse openbare omroep meegedeeld.

Dinsdag werden in de voorsteden ten noorden van Athene al verschillende plaatsen onruimd. Varympompi, een wijk in Acharnes, lijkt momenteel wel een spookdorp zonder inwoners, zo meldt een fotograaf van het Franse nieuwsagentschap AFP. Informatie over eventuele slachtoffers is voorlopig nog niet beschikbaar. Er zijn daarnaast nog branden op het schiereiland Peloponnesos, de vakantie-eilanden Rhodos en Kos en het eiland Euboea. In het hele land hebben in totaal veertig grote branden gewoed. Volgens een eerste schatting zijn honderden huizen beschadigd.

