De Italiaanse antimaffia-eenheden hebben woensdag een grootschalige actie tegen de 'Ndrangheta uitgevoerd. Er vonden huiszoekingen plaats in onder meer Italië, Duitsland, Spanje en Roemenië. Hoeveel mensen daarbij precies werden opgepakt, is nog niet duidelijk.

De politieactie, die werd gecoördineerd door het parket van Turijn, kreeg de codenaam 'Platinum Dia'. De actie viseerde twee clans van de Calabrese maffia: de familie Agresta en de familie Giorgi. In het totaal namen zowat 800 politiemensen deel aan de actie. Daarbij werden activa ter waarde van meerdere miljoenen euro's in beslag genomen.

De Calabrese maffia 'Ndrangheta is al een tijdje de Siciliaanse Cosa Nostra voorbijgestoken als grootste maffiaorganisatie in Italië. De 'Ndrangheta wordt gezien als een van de machtigste criminele organisaties ter wereld en heeft een groot marktaandeel in de import van cocaïne in Europa.

De politieactie, die werd gecoördineerd door het parket van Turijn, kreeg de codenaam 'Platinum Dia'. De actie viseerde twee clans van de Calabrese maffia: de familie Agresta en de familie Giorgi. In het totaal namen zowat 800 politiemensen deel aan de actie. Daarbij werden activa ter waarde van meerdere miljoenen euro's in beslag genomen.De Calabrese maffia 'Ndrangheta is al een tijdje de Siciliaanse Cosa Nostra voorbijgestoken als grootste maffiaorganisatie in Italië. De 'Ndrangheta wordt gezien als een van de machtigste criminele organisaties ter wereld en heeft een groot marktaandeel in de import van cocaïne in Europa.