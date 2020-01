Drie maanden na de verkiezingen sluiten de Oostenrijkse groenen een pragmatisch compromis met centrumrechts van bondskanselier Sebastian Kurz. 'Zolang N-VA achter het Vlaams Belang blijft lopen, is dat bij ons ondenkbaar', zegt Petra De Sutter, Europarlementslid voor Groen.

In Oostenrijk staat een onuitgegeven coalitie tussen centrumrechts en de groenen in de stijgers. Als de partijbasis van de ecologisten morgen haar fiat geeft, is het verbond een feit. Volgens de ene is zo'n samenwerking hét model voor de toekomst, voor de andere is het gedoemd om te mislukken.

...