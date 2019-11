De bevoegde commissie van het Europees Parlement heeft maandag het licht op groen gezet voor de Hongaarse kandidaat-eurocommissaris Oliver Varhelyi. Zo komt het aantreden van de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen op 1 december een stap dichterbij.

Varhelyi werkte vorige week al een hoorzitting in het parlement af, maar daar kon hij onvoldoende parlementsleden overtuigen dat hij als eurocommissaris voor Uitbreiding afstand zal nemen van de Hongaarse premier Viktor Orban. Met zijn antwoorden op een aantal bijkomende schriftelijke vragen heeft de Hongaarse diplomaat maandag blijkbaar voldoende twijfelaars over de streep getrokken.

Daarmee is het team van de nieuwe Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voorlopig compleet. Verwacht wordt dat het voltallige Europees Parlement volgende week in Straatsburg de vertrouwensstemming zal houden. Haalt de nieuwe Europese bestuursploeg een meerderheid van de stemmen, dan zal von der Leyen op 1 december aan de slag kunnen gaan.

Von der Leyen had Jean-Claude Juncker eigenlijk al begin deze maand moeten aflossen, maar haar ploeg kwam niet zonder kleerscheuren uit de benoemingsprocedure. Het parlement wees immers de eerste kandidaten uit Hongarije, Roemenië en Frankrijk af. De nieuwe kandidaten uit Frankrijk en Roemenië, Thierry Breton en Adina Valean, kregen vorige week al het fiat van de bevoegde parlementscommissies.

Hoewel het Britse vertrek uit de Europese Unie is uitgesteld tot eind januari, draagt het Verenigd Koninkrijk voorlopig geen nieuwe kandidaat voor. Dat is volgens de Britten niet meer mogelijk in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 12 december. Die uitleg bevredigde de Commissie niet. Ze lanceerde vorige week een inbreukprocedure tegen Londen. De Commissie zal nog een juridische oplossing moeten zoeken, wil ze op 1 december aan de bak.