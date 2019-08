De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft donderdag tijdens een bezoek aan Berlijn aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd dat Athene op onderhandelingen hoopt over de herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog. Mitsotakis zei dat zijn regering, die in juli aantrad, een vraag naar herstelbetalingen wou herhalen die de vorige regering in april naar Berlijn stuurde.

'We hopen dat hier een positieve reactie op komt', zei Mitsotakis in Berlijn. Hij hoopt dat met de onderhandelingen over de herstelbetalingen een 'moeilijk hoofdstuk' uit de geschiedenis van de twee landen gesloten kan worden. Mitsotakis voegde eraan toe dat het vinden van een oplossing voor dit probleem 'een belangrijke stap was om onze twee landen bij elkaar te brengen'.

Enkele dagen voor de 80ste verjaardag van de invasie van Polen is de kwestie van de Duitse herstelbetalingen weer op de voorgrond gekomen. Onder Mitsotakis' voorganger Alexis Tsipras vroeg Griekenland formeel onderhandelingen te openen over de vergoeding. Drie jaar geleden schatte een Griekse parlementaire commissie dat de eis van Athene 290 miljard euro zou bedragen. In de ogen van de Duitse regering is de kwestie echter geregeld met het Twee-plus-Vier-verdrag, dat in 1990 bij de hereniging van Duitsland werd gesloten.

In het verdrag, dat door de twee vroegere Duitse republieken en de vier bezettingsmachten (Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie) werd ondertekend, worden herstelbetalingen niet uitdrukkelijk vermeld en de talrijke staten die door nazi-Duitsland aangevallen of bezet werden, waaronder Polen en Griekenland, waren niet betrokken bij de onderhandelingen.