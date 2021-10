Griekenland heeft 250 extra manschappen ingezet aan de grens met Turkije. Athene wil zo de stroom van duizenden migranten nog beter tegenhouden.

Dat heeft het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken zondagmiddag aangekondigd.

De extra manschappen moeten de grenspolitie ondersteunen. Voorts worden de hekken aan de grens versterkt. 'Griekenland is vastberaden om de vrede en stabiliteit te verdedigen', benadrukt Athene.

In Griekenland zijn de afgelopen jaren via Turkije veel asielzoekers aangekomen, vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak, al zijn de aantallen met 90 procent geslonken vergeleken met 2019. Volgens humanitaire hulporganisaties komt dat doordat de bootjes met vluchtelingen systematisch worden teruggeduwd naar zee. De Griekse regering spreekt dat tegen.

