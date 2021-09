Op het Griekse eiland Samos is een opvangkamp voor migranten in gebruik genomen waar niemand zomaar in of uit mag.

Het kamp is afgesloten met prikkeldraad en er zijn bewakingscamera's, röntgenscanners en magnetische deuren. Alleen mensen met een pasje met een chip hebben toegang en 's avonds en 's nachts blijven de poorten dicht.

Het is het eerste kamp dat op deze manier is ingericht. Er moeten er nog vier volgen op andere Griekse eilanden.

Strenge toegangsbeperkingen

Volgens de regering in Athene zijn de leefomstandigheden in het kamp een stuk beter dan in de oude kampen, zoals het vorig jaar afgebrande kamp Moria op Lesbos. Die zijn overvol en mensen verblijven er onder erbarmelijke omstandigheden.

Maar mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de nieuwe afgesloten kampen. Ze vinden de toegangsbeperkingen veel te streng. Mireille Girard van de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) zegt: 'Asielzoekers verdienen bescherming. Ze zijn geen criminelen of een risico voor de gemeenschap, het zijn mensen die hulp nodig hebben. Wij vinden dat de kampen open moeten zijn.'

Asielzoekers

In Griekenland zijn de afgelopen jaren via Turkije veel asielzoekers aangekomen, vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak, al zijn de aantallen met 90 procent geslonken vergeleken met 2019, zei de Griekse asielminister Notis Mitarachi.

Volgens humanitaire hulporganisaties komt dat doordat de bootjes met vluchtelingen systematisch worden teruggeduwd naar zee. De Griekse regering spreekt dat tegen.

Het kamp is afgesloten met prikkeldraad en er zijn bewakingscamera's, röntgenscanners en magnetische deuren. Alleen mensen met een pasje met een chip hebben toegang en 's avonds en 's nachts blijven de poorten dicht.Het is het eerste kamp dat op deze manier is ingericht. Er moeten er nog vier volgen op andere Griekse eilanden.Volgens de regering in Athene zijn de leefomstandigheden in het kamp een stuk beter dan in de oude kampen, zoals het vorig jaar afgebrande kamp Moria op Lesbos. Die zijn overvol en mensen verblijven er onder erbarmelijke omstandigheden. Maar mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de nieuwe afgesloten kampen. Ze vinden de toegangsbeperkingen veel te streng. Mireille Girard van de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) zegt: 'Asielzoekers verdienen bescherming. Ze zijn geen criminelen of een risico voor de gemeenschap, het zijn mensen die hulp nodig hebben. Wij vinden dat de kampen open moeten zijn.'In Griekenland zijn de afgelopen jaren via Turkije veel asielzoekers aangekomen, vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak, al zijn de aantallen met 90 procent geslonken vergeleken met 2019, zei de Griekse asielminister Notis Mitarachi. Volgens humanitaire hulporganisaties komt dat doordat de bootjes met vluchtelingen systematisch worden teruggeduwd naar zee. De Griekse regering spreekt dat tegen.