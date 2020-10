Het Europees Parlement heeft bij de stemming over het gemeenschappelijke landbouwbeleid het 'doodvonnis van kleinere boerderijen en de natuur' getekend. Dat zegt de milieuorganisatie Greenpeace woensdagmorgen in een reactie. Greenpeace betreurt ook dat de stemming in het parlement ingaat tegen de Europese engagementen voor het klimaatbeleid, die eerder in de Green Deal werden overeengekomen.

Het Europees Parlement stemde dinsdagavond in met een compromis van de drie grootste fracties, namelijk de christendemocratische en conservatieve EVP, de socialistische S&D en het liberale Renew Europe. Daardoor zal volgens het Europees Parlement in het toekomstig landbouwbeleid minstens 30 procent van de directe betalingen opzijgezet moeten worden voor de nieuwe eco-regelingen, die financiële stimuli bevatten voor boeren die extra inspanningen leveren op milieu- en klimaatvlak. Maar voor Greenpeace gaat dit absoluut niet ver genoeg. De organisatie betreurt dat de voorstellen van de milieucommissie van het Europees Parlement voor een verlaging van de subsidies voor megastallen of voor een betere financiering voor milieumaatregelen werden verworpen.

'De europarlementariërs zijn er niet in geslaagd om het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de volgende 7 jaar in lijn te brengen met de enorme klimaat- en biodiversiteitscrisis waar we als mensheid voor staan', zegt Matteo De Vos, expert duurzame landbouw bij Greenpeace België. 'Het Europese landbouwbeleid blijft steken in een naoorlogse opvatting dat we steeds meer moeten produceren, koste wat het kost. Het Europees Parlement wil ons nu opnieuw jarenlang opsluiten in dat destructieve model, terwijl wetenschappers waarschuwen dat het roer in de landbouw volledig om moet als we de klimaatcrisis willen aanpakken en de natuur willen beschermen', zegt Matteo De Vos. 'Hopelijk geeft dit ook niet de doodsteek aan de doelstellingen van de EU Green Deal.'

