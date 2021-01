De Italiaanse premier Giuseppe Conte dient zijn ontslag in, al hoopt hij daarna opnieuw te kunnen regeren. Conte roept zijn regering dinsdagochtend bijeen om de ministers over zijn stap te informeren, maakte zijn kantoor maandag bekend.

Italiaanse media schreven eerder dat Conte van plan is een politieke doorstart te maken. Hij zou een nieuwe coalitie willen vormen zonder verkiezingen te houden. Hij hoopt dat president Mattarella hem de opdracht geeft een regering te vormen die brede steun krijgt van het parlement.

Twee weken geleden verliet splinterpartij Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi de coalitie en stortte daarmee de Italiaanse regering in een crisis. Conte zocht daarop andere meerderheden in het parlement. Hij overleefde ook twee vertrouwensstemmingen in het lagerhuis en in de Senaat. In die laatste haalde hij wel geen absolute meerderheid.

Conte hoopt zich met een nieuwe regering te verzekeren van meer steun. Hij waarschuwde de senatoren vorige week nog voor een stuurloos Italië, uitgerekend tijdens de coronacrisis die van de Italianen een zware tol eist. (Belga)

