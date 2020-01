Spanje moet niet denken dat het na de brexit Gibraltar kan inlijven, zegt Fabian Picardo, premier van de Britse kroonkolonie.

Bijna 96 procent van de Gibraltarezen stemde in 2016 tegen de brexit. Nu het Verenigd Koninkrijk eind deze maand de EU definitief de rug toekeert, zijn de 32.000 inwoners van de kroonkolonie vooral bezorgd om de gevolgen voor het grensverkeer. Rechtse krachten in Spanje zien de Britse uittreding als een breekijzer om Gibraltar in te lijven. Opzettelijk trage grenscontroles en afsluiting van de grens behoren tot de mogelijke reacties van Spanje. Hoe denkt de regering van Gibraltar met deze uitdagingen om te gaan? 'Er hoeft niets te veranderen', zegt Fabian Picardo (47), de sociaaldemocratische premier van de kroonkolonie, in het gebouw van Her Majesty's Government of Gibraltar.Gibraltar en de Spaanse buurstad La Línea de la Concepción zijn afhankelijk van elkaar. Vijftienduizend mensen steken elke dag de grens over naar Gibraltar om naar hun werk te gaan. Wat betekent de brexit voor het woon-werkverkeer? Fabian Picardo: Met een beetje politieke wil kunnen we de grens laten functioneren zoals tot op heden. Het wordt natuurlijk wel een internationale grens. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn om die over te steken. Ik denk dat niemand voor de brexit heeft gestemd om het moeilijker te maken aan de grens. Meteen na het brexitreferendum zei de toenmalige Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel García-Margallo dat het niet lang meer zou duren tot de Spaanse vlag op de rots van Gibraltar zou wapperen. Picardo: Dat zei hij niet. Hij zei: 'Over vier jaar zal de Spaanse vlag boven Gibraltar wapperen.' Hij zei dat op 24 juni 2016, de dag na het referendum. En u zei dat Gibraltar nooit Spaans zou zijn. Picardo: Kom op 24 juni 2020 maar hiernaartoe met je camera en maak een foto van de vlag op de rots van Gibraltar. Je zult zien welke het is. En het zal niet de Spaanse zijn. Dat verzeker ik je. Zijn de betrekkingen met de huidige Spaanse regering van Pedro Sánchez beter? Picardo: Ze zijn in elk geval menselijker. Ik denk dat de Spaanse socialisten beseffen dat een goed beheer van de grens in het belang is van de Spaanse werknemers. Dat is het verschil met de vorige regering. Het extreemrechtse Vox is uitgegroeid tot de derde partij in Spanje. Bent u bezorgd over de invloed van het ultranationalisme in Spanje? Picardo: Vox zegt dat wij de Spaanse werknemers in Gibraltar gijzelen. Ik zou zeggen dat wij ze weghouden uit het arbeidsbureau! Vox zet aan tot haat. Dat is wat fascistische partijen altijd doen. Ik ben erg bezorgd over dat haatzaaien. We moeten dat aanklagen, overal waar het maar kan. Zou dat nieuwe Spaanse nationalisme op termijn de status van Gibraltar kunnen bedreigen? Picardo: Zeker niet. In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw was dit de enige plek op het Europese vasteland die niet ten prooi viel aan het fascisme. Daarom is de belangrijkste van de twee vlaggen die naast de Castle and Key (Gibraltarese vlag, nvdr) wapperen niet de blauwe vlag met de gele sterren, hoe belangrijk die ook is en hoe teleurgesteld ik ook ben dat we de club verlaten. De belangrijkste is de Union Jack. Die is voor ons de garantie dat we een baken van vrijheid zullen blijven.