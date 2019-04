Carles Puigdemont is kandidaat voor de lijst Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië).

De gewezen Catalaanse separatistische president Carles Puigdemont is kandidaat voor de komende Europese verkiezingen. Puigdemont verblijft sinds zijn afzetting in ballingschap in België. Hij kondigde zijn kandidatuur dan ook aan in Brussel, in gezelschap van zijn gewezen Catalaanse ministers Clara Ponsati en Toni Comín, en van de Baskische nationalist Gorka Knörr.

Hij stelde ook de lijst voor van de onafhankelijkheidspartij Junts per Catalunya (JxCat), die in Spanje zal deelnemen aan de Europese verkiezingen. 'We willen de stem van het Catalonië, dat naar onafhankelijkheid streeft, binnen de Europese instellingen laten klinken', stelde Carles Puigdemont. 'We moeten van binnenuit de mening vertolken van zij die dat niet kunnen omdat ze in de gevangenis zitten', verwees hij naar de twaalf leidinggevende Catalaanse separatisten die momenteel in Madrid voor het hooggerechtshof in Madrid terecht staan.

Voor Toni Comín is de crisis die Catalonië nu doormaakt een 'Europees conflict'. 'We willen democratische en geweldloze strijd binnen de Europese instellingen omdat Europa een deel van de oplossing vormt'.

Volgens Puigdemont voert zijn partij een strijd om de fundamentele Europese waarden te versterken, waaronder diversiteit. Hij sloot niet uit dat er op de lijst ook anderen dan Catalaanse septaristen zullen staan.