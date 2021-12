In Frankrijk is na de eerste verkiezingsbijeenkomst van de extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour een onderzoek geopend wegens gewelddaden.

Dat heeft het parket van Bobigny maandag bekendgemaakt.

Zemmour trapte gisteren zijn presidentscampagne officieel af met een bijeenkomst in Villepinte, ten noorden van Parijs. Maar heel wat tegenstanders van de controversiële schrijver, onder meer de linkse vereniging SOS Racisme, hadden zich eveneens verzameld. Zij droegen T-shirts met daarop de slogan 'Neen tegen racisme'.

Het kwam in de zaal dan ook tot een confrontatie tussen voor- en tegenstanders. Uit een video die door de linkse beweging werd verspreid, blijkt dat er met stoelen werd gegooid en dat er slagen werden uitgedeeld.

Een linkse manifestant slaagde er ook in Zemmour vast te grijpen, vlak voor hij het podium betrad. De presidentskandidaat houdt aan het incident een blessure aan de pols over, aldus zijn entourage.

Het incident is te zien na 0:20 in deze video:

'Herovering van Frankrijk'

De 63-jarige Zemour sprak zondagnamiddag zijn aanhangers toe in Villepinte, ten noorden van Parijs. Hij onthulde er niet enkel de nieuwe partijnaam, 'Reconquête' (herovering), maar ook de slogan 'Impossible n'est pas français' (vrij vertaald: het woord onmogelijk is geen Frans), een uitdrukking die wordt toegeschreven aan Napoleon Bonaparte.

De meeting werd bijgewoond door duizenden mensen. 'Jullie zijn met 15.000 vandaag. Vijftienduizend Fransen die de politieke correctheid, de dreigementen van extreemlinks en de haat van de media hebben getrotseerd', zo stelde de gewezen journalist. 'De inzet is enorm. Als ik win, zal dat het begin zijn van de herovering van het mooiste land ter wereld', sprak de presidentskandidaat zijn aanhangers nog toe.

De extreemrechtse politicus had voor de officiële aankondiging van zijn kandidatuur al een erg uitgebreide precampagne gevoerd. Daarin lanceerde hij een discours dat neerkomt op de afwijzing van immigratie en van de islam, omdat die volgens hem een bedreiging vormen voor 'een Frans volk dat hier al 1.000 jaar is'.

Manifestaties tegen Zemmour

Voor de start van de bijeenkomst had in Parijs nog een manifestatie plaatsgevonden van tegenstanders van Zemmour. Volgens de politie waren daarbij 2.200 mensen aanwezig, de organisatoren hebben het over 10.000 betogers. Er werden twee deelnemers opgepakt. Daarnaast vonden werden ook 46 tegenstanders van Zemmour opgepakt in Villepinte, omdat ze zich bevonden in een zone waar niet mocht worden gemanifesteerd.

Zemmour is bekend voor zijn controversiële uitspraken. In september dit jaar werd hij door het Franse hof van beroep nog vrijgesproken voor een aantal anti-islamuitspraken.

