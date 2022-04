Nu de Russische troepen zich terugtrekken uit de regio rond Kiev, zwellen de bewijzen en beschuldigingen van willekeurige, gruwelijke moorden aan. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba spreekt van 'een opzettelijke slachtpartij in Boetsja', de burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko beschuldigt Rusland van volkerenmoord. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

In Boetsja, een voorstad ten noordwesten van Kiev, zijn na de terugtrekking van de Russische troepen talrijke lijken gevonden. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer 280 mensen in massagraven begraven.

De Oekraïense presidentiële adviseur Michajlo Podoljak deelde een foto op Twitter waarop neergeschoten mannen te zien zijn. Eén had zijn handen op zijn rug gebonden. De echtheid kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Boetsja is nog maar net heroverd op het Russische leger.

'De slachtpartij in Boetsja was opzettelijk', zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba. 'De Russen willen zoveel Oekraïners elimineren als ze kunnen. We moeten hen stoppen en het land uit zetten. Ik eis verwoestende sancties van de G7 NU', schreef hij op Twitter.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Vitali Klitsjko, de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad, beschuldigt Rusland van volkerenmoord. 'Dat wat in Boetsja en andere voorsteden van Kiev is gebeurd, kunnen we enkel als volkerenmoord omschrijven', zei hij aan de Duitse krant Bild. 'Het zijn wreedaardige oorlogsmisdaden, waarvoor Poetin zich moet verantwoorden. Burgers, die met vastgebonden handen doodgeschoten werden.'

'Voor heel de wereld en in het bijzonder voor Duitsland kan er maar één gevolg zijn: geen cent mag nog naar Rusland gaan. Dat is bloedgeld, waarmee mensen afgeslacht worden', aldus nog Klitsjko. Hij pleit voor een embargo op Russisch gas en olie.

Het Russische ministerie van Defensie gaf nog geen commentaar op de beschuldigingen.

Internationale reacties

Duitsland beschuldigt Rusland van 'verschrikkelijke oorlogsmisdaden' in Oekraïne naar aanleiding van de ontdekking van talloze burgerslachtoffers in de regio rond Kiev. De Duitse minister van Economische zaken en vicekanselier Robert Habeck (Groenen) pleit voor hardere sancties.

'Deze verschrikkelijke oorlogsmisdaad kan niet onbeantwoord blijven', zei vicekanselier Habeck in de Duitse krant Bild. 'Ik denk dat een verscherping van de sancties aangewezen is. Wij bereiden dit samen met onze partners in de Europese Unie voor.'

Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen reageert geschokt en eist dringend een onafhankelijk onderzoek. 'Een onafhankelijk onderzoek is dringend nodig,' schreef ze op Twitter. Ze verzekerde dat degenen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden, ter verantwoording zullen worden geroepen.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

Eerder had Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, het Russisch leger er al van beschuldigd wreedheden te hebben gepleegd in de regio van Kiev. Hij zegt dat nog meer EU-sancties op komst zijn.

'Geschokt door de ontstellende beelden van wreedheden begaan door het Russische leger in het bevrijde gebied van Kiev', aldus Michel op Twitter. Zijn bericht draagt ook de hashtag #BuchaMassacre.

'De EU helpt Oekraïne en ngo's om de nodige bewijzen te verzamelen voor vervolging voor internationale gerechtshoven', aldus nog Michel.

Het doden van burgers waarvan het Russische leger wordt beschuldigd in Boetsja, bij Kiev, is afschuwelijk, zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg. Hij hekelt 'een brutaliteit die in Europa al decennia niet is gezien'.

'Het is totaal onaanvaardbaar dat burgers als doelwit worden genomen en worden gedood. Dit onderstreept het belang om een einde te maken aan deze oorlog', zei de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie op de Amerikaanse zender CNN. Hij was ook voorzichtig over het vertrek van de Russische troepen uit de regio rond Kiev. 'We kunnen niet te optimistisch zijn", zei hij. "We vrezen een mogelijke toename van aanvallen, vooral in het zuiden en oosten.'

Ook Londen eist onderzoek naar oorlogsmisdaden

Eerder zondag had ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bekendgemaakt dat het verschillende Russische inbreuken op het oorlogsrecht heeft vastgesteld in Oekraïne. Het gaat onder meer om verkrachting, executies en ander ongerechtvaardigd geweld tegen de burgerbevolking. Hugh Williamson, directeur bij Human Rights Watch voor Europa en Centraal-Azië, heeft het over 'onuitsprekelijke, opzettelijke wreedheid en geweld tegen Oekraïense burgers'.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss veroordeelde 'de walgelijke daden' van het Russische leger tegen burgers in Oekraïne, zoals in Irpin en Boetsja, en eist een onderzoek naar oorlogsmisdaden.

'Terwijl de Russische troepen gedwongen worden te vechten tijdens hun terugtrekking, zien we meer en meer bewijzen van walgelijke daden gepleegd door de invasietroepen in steden zoals Irpin en Boetsja', aldus Liz Truss in een persbericht. Die 'willekeurige aanvallen op onschuldige burgers' moeten het voorwerp worden van 'een onderzoek naar oorlogsmisdaden'.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei aan CNN dat de Verenigde Staten helpen om mogelijke oorlogsmisdaden te documenteren, zodat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.

