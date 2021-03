De Europese leiders zijn overeengekomen om de export van coronavaccins van producenten die hun afspraken met de EU niet nakomen, aan banden te leggen.

AstraZeneca moet eerst zijn beloofde vaccinleveringen aan de Europese Unie bijbenen, alvorens naar andere landen in de wereld te exporteren. Dat zei Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd na afloop van de Europese top die in het teken stond van de vaccinleveringen.

Von der Leyen noemde AstraZeneca ook bij naam. 'Het bedrijf moet zijn contract met de lidstaten eerbiedigen', zei ze op de virtuele top van donderdag. 'We willen aan onze burgers laten zien dat iedereen zijn deel krijgt.'

De Franse president Macron van zijn kant zei dat 'dit het einde van de naïviteit van de EU is'.

Ook ons land steunt een exportverbod op voorwaarde dat het geen bedrijven mag treffen die wel de gemaakte afspraken nakomen, maakte premier Alexander De Croo (Open VLD) duidelijk.

De EU verwijt vooral AstraZeneca dat het zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, iets wat het Brits-Zweedse bedrijf trouwens zelf ontkent.

Een exportblokkade van AstraZeneca-vaccins zou vooral het Verenigd Koninkrijk treffen. Brits premier Boris Johnson heeft al gewaarschuwd dat 'blokkades niet verstandig zijn'.

