De Franse viceminister Alain Griset heeft ontslag genomen nadat hij was veroordeeld wegens corruptie. Hij had nagelaten transparant te zijn over zijn vermogen, aldus Franse media.

Griset, sinds juli 2020 deel van de Franse regering als viceminister voor kleine en middelgrote bedrijven, werd ervan verdacht opzettelijk te hebben verzwegen dat hij een aandelenspaarplan ter waarde van 171.000 euro bezat. Bovendien zou hij persoonlijk hebben geparticipeerd in verschillende bedrijven.

Om transparantieredenen moeten parlementsleden en ministers in Frankrijk bij een onafhankelijke instantie aangifte doen van hun vermogen. De 68-jarige Griset, oud-taxichauffeur, pleitte voor de rechtbank in Parijs ontschuldig. 'Op geen enkel moment heb ik willen bedriegen, stelen of iets willen verbergen. Als je het geluk hebt minister te zijn, verpest je dat geluk niet door te proberen iets te verbergen dat zo zichtbaar was', klonk het.

De rechtbank veroordeelde Griset tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en hij mag drie jaar lang niet verkozen worden voor een ambt. De man heeft intussen zijn ontslag in de regering aangekondigd, maar heeft wel laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De Franse premier Jean Castex heeft intussen akte genomen van de beslissing van de rechtbank en het ontslag van Griset. Hij looft Griset in een verklaring om zijn 'opmerkelijke werk dat hij binnen de regering heeft verricht'. President Emmanuel Macron liet weten 'zeer triest' te zijn door het ontslag. Griset wordt in de regering opgevolgd door Jean-Baptiste Lemoyne. Die is op dit moment binnen de regering al belast met toerisme, in het buitenland wonende Fransen en francophonie.

