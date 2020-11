De drie partijen van de meerderheid in het Franse parlement zullen een omstreden artikel uit de veiligheidswet volledig herschrijven en aan het parlement voorleggen. Dat heeft fractieleider Christophe Castaner van LREM maandag in de Nationale Assemblée gezegd.

Het gaat om artikel 24 dat het verspreiden van beelden van politieagenten tijdens interventies aan banden legt en dat de laatste dagen fel onder vuur lag van media en mensenrechtenorganisaties.

'Wij weten dat er nog twijfels bestaan', zei de vroegere minister van Binnenlandse Zaken. Hij zei die twijfels te willen uitdoven om te vermijden dat het onbegrip nog toeneemt.

Tegenstanders van artikel 24 uit de wet 'algemene veiligheid' zijn niet te spreken over een belemmering van het recht op informatie en willen niets anders dan de intrekking van het artikel. Sedert weken is er dan ook hevig protest tegen het artikel dat volgens de regering de politie beter moet beschermen.

Het verspreiden van beelden met herkenbare politieagenten zou in het wetsvoorstel een misdrijf worden als de verspreider de kwaadaardige bedoeling heeft een agent schade te berokkenen. Op een overtreding staat maximaal een jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro.

De Assemblée had de tekst vorige week eigenlijk al goedgekeurd. (Belga)

