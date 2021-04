De Franse regering heeft een verstrenging van de antiterreurwetgeving in de steigers gezet. De bedreiging door islamistische terreur blijft heel hoog, zei de Franse premier Jean Castex na het regeringsoverleg onder president Emmanuel Macron woensdag in Parijs.

De afgelopen tijd waren daders van terreurfeiten vooral individuen die bij de geheime diensten onbekend waren. 'Met het oog op deze ernstige bedreiging (...) moeten we de staat en justitie uitrusten met versterkte middelen', aldus Castex.

Vorige vrijdag stak een vermoedelijke islamist in Rambouillet bij Parijs een politiemedewerkster dood. Het wetsontwerp van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie kreeg daardoor bijzondere actualiteitswaarde. De verstrenging van de wet wordt echter al langer voorbereid. Bedoeling is om terreurverdachten beter te volgen op internet, of om de observatie van mensen die voor terreurmisdrijven in de gevangenis zaten, te verlengen.

Het gaat erom het tempo van nieuwe technologieën te volgen, die momenteel ook door terroristen gebruikt worden, zei minister van Binnenlandse zaken Gérald Darmanin. Ze zullen bijvoorbeeld zelden gebruikmaken van een gewone sms of normale telefoonverbinding.

