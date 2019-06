De Franse premier Edouard Philippe wil de strijd aanbinden tegen de milieuvervuiling. De ecologische ambitie staat centraal in zijn tweede regeringsfase, aldus Philippe.

'Vandaag zien we overal de gevolgen van de klimaatverandering', zei Édouard Philippe woensdag in zijn beleidsverklaring voor de Nationale Assemblee. De premier tekende met zijn regeringsverklaring de krijtlijnen voor de toekomstige politiek.

Doel is bijvoorbeeld om volgend jaar een verbod op wegwerpartikelen van plastic in de administratie in te voeren. Hij wil bovendien regelingen voorstellen die kunststofverpakkingen, die niet recycleerbaar zijn, stapsgewijs verbieden. 'Ik denk dat het mogelijk is een economisch model te realiseren dat arbeidsplaatsen creëert zonder te vervuilen', meent Philippe. De premier begon zijn toespraak met het milieubeleid.

Bij de Europese verkiezingen twee weken geleden belandden de Groenen op de derde plaats in Frankrijk. Vorige week introduceerde Philippe nieuwe regelgeving voor recyclage.

Na zijn regeringsverklaring volgde zoals gewoonlijk een motie van vertrouwen in de algemene vergadering. Omdat de parlementsleden van de regeringspartij de meerderheid van de afgevaardigden vertegenwoordigen, vormde dit geen enkele belemmering voor de premier: er waren 363 stemmen voor, 163 tegen en 47 onthoudingen.