De Franse politie is vrijdagochtend gestart met een grootschalige operatie om een kamp met honderden migranten te ontruimen in Calais, na vechtpartijen en verstoringen van de openbare orde.

Het kamp onstond de afgelopen weken in het noorden van het land.

'In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en na een rechterlijke beslissing is sinds deze ochtend om 6 uur een operatie aan de gang om migranten die zonder toestemming zijn geïnstalleerd in verschillende hangars op de weg van Saint-Omer naar Calais, in de buurt van het ziekenhuiscentrum, in veiligheid te brengen', kondigde de prefectuur in een persbericht aan.

Volgens de autoriteiten zijn momenteel 'enkele honderden' migranten aanwezig op de site, waaronder 'ongeveer dertig kinderen' en is de populatie 'de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen'.

'Dat heeft geleid tot ernstige verstoringen van de openbare orde en de openbare rust, met name voor de vijftig families die in de buurt wonen', voegt de prefectuur eraan toe. Ze verwees ook naar een 'groeiend probleem van openbare sanitaire voorzieningen'.

Zo'n 300 politieagenten worden ingezet voor de operatie, vertelde een politiebron aan AFP. De migranten worden overgebracht naar opvangstructuren, vooral in de regio Hauts-de-France. Het gebied in het zuidoosten van de stad was in de nacht van dinsdag op woensdag het toneel van vechtpartijen, waarbij een dertigtal mensen betrokken waren. Een vijftigtal agenten moesten tussenbeide komen.

