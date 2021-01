In de Bretoense gemeente Lieuron ten zuiden van Rennes hebben in de nacht van donderdag op vrijdag tot tweeduizend mensen aan een raveparty deelgenomen, zo hebben meerdere Franse media gemeld.

De party vond plaats in een hangar. Toen ordediensten wilden optreden kregen ze projectielen toegeworpen. Drie wetsdienaars raakten gewond, een voertuig van de gendarmerie werd in brand gestoken.

Ook in Marseille vond een clandestien feestje plaats. Dit lokte ongeveer driehonderd mensen, en ook daar kwam het tot geweld.

