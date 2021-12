Het Franse Hof van Cassatie heeft alle procedurele beroepen verworpen die ex-president Nicolas Sarkozy en zijn naasten hebben aangespannen tegen het onderzoek naar de vermoedelijke Libische financiering van zijn presidentscampagne in 2007.

In zeven jaar onderzoek hebben de onderzoeksrechters een reeks aanwijzingen verzameld die de these staven dat de verkiezingsoverwinning van Sarkozy in 2007 gewonnen werd met geld van het regime van de overleden Libische dictator Moammar al-Kadhafi. Het gaat om getuigenissen van Libische mandatarissen, nota's van de geheime diensten in Tripoli, en beschuldigingen door een tussenpersoon. Toch ontbreekt tot nu toe nog een zogenaamde 'smoking gun' of onweerlegbaar materieel bewijs.

De ex-president is in maart 2018 in de zaak beschuldigd. Het gerecht verwijt hem 'passieve corruptie', 'heling van verduisterde openbare middelen' en 'illegale campagnefinanciering'. Sindsdien staat Sarkozy onder gerechtelijk toezicht, waardoor hij geen contact mag hebben met andere hoofdrolspelers in de zaak. Volgens Sarkozy is hij slachtoffer van een 'samenzwering'.

Sarkozy en zijn voormalige ministers Claude Guéant, Eric Woerth en Brice Hortefeux - allemaal aangeklaagd behalve de laatste - openden een grootschalig procedureel offensief. De onderzoeken moesten volgens hen nietig worden verklaard. Het hof van beroep heeft in september vorig jaar de beroepen aangespannen door het kamp-Sarkozy al afgewezen.

De verdediging trok daarop naar het Hof van Cassatie, de hoogste rechterlijke macht in Frankrijk. Die heeft de procedurekwesties intussen verworpen, waardoor de onderzoeken dus verderlopen. 'De procedure zal worden voortgezet conform de wet', aldus de rechtbank. De advocaat van Sarkozy betreurt de beslissing, maar wil verder geen commentaar geven.

