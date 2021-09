De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is donderdag door de correctionele rechtbank van Parijs schuldig bevonden aan illegale financiering van zijn herverkiezingscampagne in 2012.

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is donderdag door de correctionele rechtbank van Parijs schuldig bevonden aan illegale financiering van zijn herverkiezingscampagne in 2012 in de zogenaamde Bygmalion-affaire. Sarkozy, die niet aanwezig bij de uitspraak, wordt veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, die hij thuis onder elektronisch toezicht - een enkelband - mag uitzitten. Hij moet dus niet naar de gevangenis. Zijn advocaat liet al weten in beroep te zullen gaan.

De aanklagers eisten een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een boete van 3.750 euro. Zelf vroeg de voormalige Franse president de vrijspraak.

De Bygmalion-affaire draait om Sarkozy's herverkiezingscampagne in 2012. De toenmalige Franse president zou dan in zijn (mislukte) herverkiezingscampagne samen met zijn team ruim 22 miljoen euro meer uitgegeven hebben dan wettelijk toegestaan.

De dertien andere beklaagden in de Bygmalion-affaire werden schuldig bevonden aan medeplichtigheid en celstraffen tot drie jaar, meestal met een -groot- deel voorwaardelijk.

De 66-jarige Sarkozy werd eerder dit jaar in een andere strafzaak al schuldig bevonden aan corruptie en machtsmisbruik. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd waarvan twee jaar voorwaardelijk. Hij is nog op vrije voeten in afwachting van een hoger beroep in die zaak.

