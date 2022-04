Na het historisch slechte resultaat in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, heeft de Franse conservatie partij Les Républicains de kiezers om financiële ondersteuning gevraagd. 'Het gaat om het voortbestaan van de partij', zo deelt presidentskandidate Valérie Pécresse maandag mee in Parijs.

De financiële toestand van de campagne is kritiek, zegt Pécresse. 'Ik heb uw dringende hulp nodig tot 15 mei, om de financiering van deze presidentiële campagne in evenwicht te brengen', zo klinkt het. De presidentskandidate zegt zichzelf voor vijf miljoen euro in de schulden te hebben gestoken. Pécresse heeft in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen slechts 4,8 procent van de stemmen gekregen, zo blijkt uit de bijna volledige resultaten die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verspreid. Daarmee blijft ze onder de drempel van vijf procent, die bereikt moet worden om een terugbetaling van zeven miljoen euro te kunnen krijgen van de overheid. Het verkiezingsresultaat van Pécresse lag veel lager dan verwacht. In de opiniepeilingen kreeg ze acht tot negen procent van de stemmen toegewezen.